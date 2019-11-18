Эмиратский холдинг купит половину конструкторского бюро "Вертолетов России"

Входящий в "Ростех" холдинг "Вертолеты России" в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 подписал с эмиратским холдингом Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке половины компании "ВР-Технологии".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают в понедельник сами "Вертолеты России".

"ВР-Технологии" — конструкторское бюро холдинга, призванное создавать для российских вертолетов конкурентоспособные научно-технические решения, в том числе в беспилотном сегменте.

Подписи под документом поставили гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский и его коллега из Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани. В соглашении определены основные параметры будущей сделки, в том числе доля, которая будет приобретена инвестором из ОАЭ: Tawazun станет владельцем половины акций "ВР-Технологий". Сделку планируется завершить в I квартале 2020 года.

"Уверен, что инвестиции наших ближневосточных партнеров ускорят реализацию проектов VRT-300 и VRT-500 [новейшие вертолеты, разработанные указанным КБ] и дадут импульс новым разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем", - отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, договоренности с Tawazun предусматривают также помощь в продвижении этих вертолетов на рынках Ближнего Востока и, в частности, Персидского залива."Обе машины имеют хорошие перспективы в регионе, где решения для развития городской аэромобильности становятся все более востребованными", – полагает Чемезов.После приобретения доли в "ВР-Технологиях" представители Tawazun войдут в совет директоров компании на равных правах с членами от "Вертолетов России"."На правах равных партнеров мы планируем инвестировать в развитие "ВР-Технологий" не менеемиллионов евро, что поможет сделать продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире", – подчеркнул в свою очередь Богинский.Глава Фонда развития обороны и безопасности Tawazun Абдула Насер Аль-Джаабари отметил, что соглашение заключено в рамках инвестиций ОАЭ в "передовые отрасли промышленности и трансфер соответствующих технологий".Международный авиасалон Dubai Airshowстал первой зарубежной площадкой, на которой был продемонстрирован проект VRT500. Макет вертолета представлен на совместной экспозиции "Вертолетов России" и Tawazun. Вертолет имеет самую объемную в своем классе кабину вместимостью до пяти пассажиров.При этом общие габариты машины удалось уменьшить благодаря соосной схеме расположения винтов, что позволяет использовать вертолет в условиях плотной городской застройки. VRT500 оснащен современным комплексом авионики по принципу стеклянной кабины, а основные системы разработаны лучшими мировыми производителями.