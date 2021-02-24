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Хазар Ибрагим: Определен план действий против бюрократических барьеров

Хазар Ибрагим: Определен план действий против бюрократических барьеров "С Турцией подписаны различные соглашения, на последнем заседании Совместной экономической комиссии был определен план действий против бюрократических барьеров, в рамках Соглашения о преференциальной торговле были отменены таможенные налоги на некоторые т
Бизнес
24 февраля 2021 г. 17:25
Хазар Ибрагим: Определен план действий против бюрократических барьеров
Хазар Ибрагим

"С Турцией подписаны различные соглашения, на последнем заседании Совместной экономической комиссии был определен план действий против бюрократических барьеров, в рамках Соглашения о преференциальной торговле были отменены таможенные налоги на некоторые товары".

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Anadolu заявил посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим.

По его словам, инвестиции Азербайджана в турецкую экономику должны оцениваться как инвестиции в себя: "За последние 30 лет между двумя странами было подписано много соглашений. В настоящее время наш годовой товарооборот составляет более 4 млрд долларов США и продолжает расти".

Он отметил, что сухопутные грузоперевозки между Азербайджаном и Турцией растут быстрыми темпами: "По сравнению с 2018 годом наблюдается рост в 2 раза. Особенно быстро развиваются железнодорожные перевозки. Чтобы еще больше упростить нашу торговлю, мы построили железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс. Ежемесячно два поезда, состоящие из 40-50 вагонов, осуществляют грузоперевозки из Турции в Китай.

Торговля значительно возрастет за счет Нахчыванского коридора, который соединит Турцию с Азербайджаном и тюркским миром в Средней Азии. Он также является кратким связующим звеном для двух крупных региональных держав - Турции и России, что позволит поднять торговые связи между ними на более высокий уровень. В целом же от регионального сотрудничества между 3 государствами региона Южного Кавказа и 3 соседними государствами выиграют все. Мы надеемся, что все государства отнесутся к этому положительно".

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Версия на азербайджанском языке Xəzər İbrahim: "Bürokratik əngəllərə qarşı fəaliyyət planı müəyyən edilib"

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