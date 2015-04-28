Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Промышленные предприятия Харьковской области намерены укрепить сотрудничество с Азербайджаном. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

По ее словам, в настоящее время промышленные предприятия Харьковской области ведут активные переговоры с азербайджанской стороной.

"Мы ведем активные переговоры с азербайджанской стороной. И на данный момент можно сказать, что несколько харьковских предприятий уже предварительно договорились о дальнейшем сотрудничестве. Например, такие предприятия как "Электротяжмаш", "Турбоатом", ХТЗ уже имеют определенные наработки", - заявила Светличная.

Так, по ее словам, ГП "Завод "Электротяжмаш" заинтересовано поставлять на предприятия Азербайджана электродвигатели, тяговые генераторы и комплекты электрооборудования. Также завод готов модернизировать уже работающее оборудование азербайджанских ТЭС и ГЭС. ГП "ФЭД" готово сотрудничать с Военно-воздушными силами и авиакомпаниями. Харьковское государственное авиационное предприятие может поставлять в Азербайджан транспортные самолеты АН-74.

"На 5 мая запланирована поездка в Азербайджан депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям. На встрече также будет присутствовать и руководство "Турбоатома". Надеемся, у Харьковской области будет большой портфель заказов", - добавила Ю.Светличная.

По ее словам, делегация от Харьковской области также планирует визит в Азербайджан в июле 2015 года. В ходе этого визита руководители крупных предприятий, а также различных организаций и органов власти встретятся с представителями правительства и ключевых министерств для дальнейшего продвижения продукции харьковских предприятий и заключения контрактов.