Предотвращен вывоз из Азербайджана большого количества золотых украшений

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил незаконный вывоз через таможенную границу большого количества золотых украшений.
Как сообщает Report, об этом сообщили в ГТК.
На таможенном посту «Международный морской торговый порт» Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту был проведен рентгеновский осмотр ручного багажа гражданина Азербайджана, направляющегося в Казахстан. В одной из сумок внутри многофункционального радиоприемника было обнаружено 8 свертков.
В результате досмотра в них было обнаружено 172,56 грамма золотых украшений (13 колец и 13 пар сережек).