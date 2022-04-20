Предотвращен вывоз из Азербайджана большого количества золотых украшений

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил незаконный вывоз через таможенную границу большого количества золотых украшений.

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил незаконный вывоз через таможенную границу большого количества золотых украшений.

Как сообщает Report, об этом сообщили в ГТК.

На таможенном посту «Международный морской торговый порт» Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту был проведен рентгеновский осмотр ручного багажа гражданина Азербайджана, направляющегося в Казахстан. В одной из сумок внутри многофункционального радиоприемника было обнаружено 8 свертков.

В результате досмотра в них было обнаружено 172,56 грамма золотых украшений (13 колец и 13 пар сережек).