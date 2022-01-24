ГТК: Грузопоток через Астару не сократился во время пандемии

В период пандемии коронавируса (COVID-19) ежедневный объем грузов, проходящих через погранично-пропускной пункт "Астара" Государственного таможенного комитета (ГТК), не снизился.

В период пандемии коронавируса (COVID-19) ежедневный объем грузов, проходящих через погранично-пропускной пункт "Астара" Государственного таможенного комитета (ГТК), не снизился.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления технологических инноваций и статистики комитета Азер Абасов.

"Есть небольшая разница в объемах импортных грузов по сравнению с допандемийным периодом. По состоянию на 23 января 2019 года импортные операции совершили 1 грузовик, 150 тягачей, 150 прицепов, то есть в общей сложности 301 транспортное средство. По состоянию на 23 января 2022 года импортные операции выполнили 2 грузовых автомобиля, 143 тягача, 143 прицепа, то есть в общей сложности 288 транспортных средств. Разница незначительная", - отметил он.