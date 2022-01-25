ГТК: Автопарк Азербайджана устарел

Автомобильный парк Азербайджана продолжает "стареть".

Автомобильный парк Азербайджана продолжает "стареть".

Как сообщает Report, об этом сообщил замначальника Главного управления регулирования таможенных тарифов и платежей Государственного таможенного комитета (ГТК) Аскер Мамедов.

По его словам, на конец 2020 года в Азербайджане насчитывалось 1 млн 264 тыс. 542 автомобиля, хотя в конце 1990 года эта цифра составляла 260 тысяч 210 единиц: "Если в 1990 году количество автобусов в стране составляло 14 тысяч 44 единицы, то к концу 2020 года эта цифра достигла 30 тысяч 757 единиц".

А.Мамедов отметил, что в настоящее время 993 365 единиц легковых автомобилей в автопарке страны являются подержанными автомобилями со сроком службы не менее 10 лет, срок службы 220 129 легковых автомобилей составляет от 5 до 10 лет, и только 51 048 единиц - автомобили со сроком службы до 5 лет.

"В парке автобусов 25 829 единиц автобусов имеют срок службы не менее 10 лет, 3 632 автобусов - от 5 до 10 лет, и только 1 296 автобусов – до 5 лет. Это говорит о том, что сегодня автомобильный парк страны устарел и продолжает "стареть". Государственный таможенный комитет проводит серьезную работу по обновлению автопарка. Сюда же будут включены программы по утилизации", - сказал таможенник.