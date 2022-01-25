ГТК: Южные границы Азербайджана - основной путь для контрабанды наркотических средств

"В 2021 году 99,8% наркотических средств, изъятых из незаконного оборота в Азербайджане, ввезены через южные границы страны".

В 2021 году 99,8% наркотических средств, изъятых из незаконного оборота в Азербайджане, ввезены через южные границы страны.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель начальника главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Гюльоглан Мурадлы рассказал на тренинге на тему "Реформы в таможенной системе: итоги, перспективы", организованном ГТК и Агентством развития медиа в Лянкяране для представителей СМИ.

"Анализ фактов контрабанды наркотиков показал, что наркотические средства проникают в нашу страну преимущественного через Астару, Биласувар и таможенный пост Шахтахты в Нахчыванской АР.

Наркотические средства и психотропные вещества в 20 случаях были задержаны при провозе в Азербайджан, в 31 случае – при транзите и в 4 случаях – на территории страны. Основные маршруты пролегали из Ирана в Европу", - отметил он.