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ГТК: Южные границы Азербайджана - основной путь для контрабанды наркотических средств

ГТК: Южные границы Азербайджана - основной путь для контрабанды наркотических средств "В 2021 году 99,8% наркотических средств, изъятых из незаконного оборота в Азербайджане, ввезены через южные границы страны".
Бизнес
25 января 2022 г. 11:47
ГТК: Южные границы Азербайджана - основной путь для контрабанды наркотических средств

В 2021 году 99,8% наркотических средств, изъятых из незаконного оборота в Азербайджане, ввезены через южные границы страны.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель начальника главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Гюльоглан Мурадлы рассказал на тренинге на тему "Реформы в таможенной системе: итоги, перспективы", организованном ГТК и Агентством развития медиа в Лянкяране для представителей СМИ.

"Анализ фактов контрабанды наркотиков показал, что наркотические средства проникают в нашу страну преимущественного через Астару, Биласувар и таможенный пост Шахтахты в Нахчыванской АР.

Наркотические средства и психотропные вещества в 20 случаях были задержаны при провозе в Азербайджан, в 31 случае – при транзите и в 4 случаях – на территории страны. Основные маршруты пролегали из Ирана в Европу", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке DGK: "Narkotik vasitələrin 99,8%-i ölkənin cənub sərhədlərindən keçib"

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