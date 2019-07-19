Грузия увеличила экспорт цемента из Азербайджана примерно на 5%

В январе-июне этого года из Азербайджана в Грузию экспортировано 189 758,6 тонны цемента на сумму 10 млн 632,7 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики этой страны.

Объем экспорта цемента из Азербайджана в соседнюю страну в годовом сравнении повысился на 8 806,2 тонны или 4,8%, в стоимостном выражении - 1 млн 559,7 тыс. долларов.

В аналогичном периоде прошлого года Азербайджан экспортировал в Грузию 180 952,4 тонны цемента на 9 млн 073,0 тыс. долларов.