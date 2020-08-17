Граждане Азербайджана все чаще приобретают жилье в Турции

В июле нынешнего года наибольшее количество жилья в Турции скупили иранцы

Уровень продаж жилья в Турции в июле этого года вырос на 124,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, достигнув 229 357.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Комитет статистики Турции.

В июле нынешнего года наибольшее количество жилья в Турции скупили иранцы. За отчетный период они приобрели в Турции 540 квартир. На втором месте в этом списке значатся граждане Ирака (388 квартир), России (154 квартиры), Афганистана (149 квартир), Германии (143 квартиры) и Азербайджана (115 квартир).

Отметим, что в июле 2019 года азербайджанцы приобрели в Турции 92 квартиры.