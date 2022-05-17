Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 19%

В январе-апреле этого года граждане Азербайджана приобрели в Турции 453 квартиры.

В январе-апреле этого года граждане Азербайджана приобрели в Турции 453 квартиры.

Это на 71 квартиру или на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на управление статистики Турции.

Только в апреле граждане Азербайджана приобрели в братской стране 156 квартир, что на 25 квартир или на 19,1% больше, чем в том же месяце 2021 года.

За 4 месяца этого года в Турции иностранным гражданам было продано 21 015 квартир, а в прошлом месяце-6 524. Это на 48,8% и 57,9% больше, чем год назад.

В апреле больше всего жилья в Турции купили граждане России. В прошлом месяце им было продано 1 152 квартиры, а в январе-апреле-2 687. На втором месте граждане Ирана, купившие в прошлом месяце 905 квартир, а в январе-апреле - 3 161 в Турции. Первую тройку замыкают граждане Ирака, купившие в Турции 714 квартир в апреле и 2 601 в январе-ноябре.