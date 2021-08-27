Государственный таможенный комитет задержал большое число немаркированных сигарет

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного таможенного управления Баку, была предотвращена реализация большого количества сигарет.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного таможенного управления Баку, была предотвращена реализация большого количества сигарет.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

В оперативно-розыскное управление Главного управления поступила информация о сборе, хранении и реализации продукции без акцизных марок, ввезенной контрабандой в страну неизвестными лицами.

В результате операции, проведенной таможенниками, в Насиминском районе Баку был задержан и доставлен в Главное таможенное управление Баку гражданин Азербайджанской Республики, его автомобиль также был досмотрен .

В ходе досмотра в коробках в багажнике автомобиля было обнаружено 60 тысяч сигарет Marlboro без акцизной марки Азербайджанской Республики.

По факту ведется расследование.