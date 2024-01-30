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Госслужба: В Азербайджане в прошлом году приватизировано более 900 объектов госимущества

Госслужба: В Азербайджане в прошлом году приватизировано более 900 объектов госимущества В 2023 году в Азербайджане приватизировано 903 объекта госимущества.
Бизнес
30 января 2024 г. 12:30
Госслужба: В Азербайджане в прошлом году приватизировано более 900 объектов госимущества

В 2023 году в Азербайджане приватизировано 903 объекта госимущества.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Метин Эйнуллаев на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и предстоящим задачам.

По его словам, в госбюджет поступило 115,9 млн манатов, что на 0,4% больше, чем в 2022 году. Таким образом, бюджетный прогноз выполнен на 105,4%.

"В 2023 году посредством инвестиционных конкурсов в приватизированные госпредприятия вложено 10,4 млн манатов, в госбюджет уплачено 12,2 млн манатов. В этих предприятиях создано 221 рабочее место. За последние три года посредством инвестиционных конкурсов в приватизированные предприятия было инвестировано 52,1 млн манатов, в госбюджет уплачено 40,1 млн манатов, создано 720 новых рабочих мест", - отметил Эйнуллаев.

Он также добавил, что в прошлом году в Госслужбу поступило 1,2 млн электронных заявок от граждан, предпринимателей, государственных учреждений и муниципалитетов, а в целом количество поступивших заявок достигло 3 миллионов.

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