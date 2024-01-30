Госрегистрация недвижимости в Азербайджане выросла на 25%

11:31

В 2023 году в Азербайджане зарегистрировано право собственности на 477 351 объект недвижимого имущества, что на 24,9% больше, чем годом ранее.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Государственного кадастра и реестра недвижимости Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики Нигяр Алимова.

По ее словам, за отчетный период право собственности зарегистрировано на 54 485 частных домов и дач, 94 735 квартир, 316 596 земельных участков, 10 698 нежилых помещений, 747 имущественных комплексов, 90 многоэтажных жилых зданий.

"По сравнению с показателями прошлых лет в 2023 году был зафиксирован самый высокий показатель государственной регистрации прав собственности", - добавила председатель.



