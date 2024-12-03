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Госкорпорация “Азерконтракт” объявила о своей ликвидации

Госкорпорация “Азерконтракт” объявила о своей ликвидации Государственная контрактная корпорация ОАО “Азерконтракт” объявила о своей ликвидации.
Бизнес
3 декабря 2024 г. 16:14
Госкорпорация “Азерконтракт” объявила о своей ликвидации

Государственная контрактная корпорация ОАО “Азерконтракт” объявила о своей ликвидации.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Вергиляр" Государственной налоговой службы Азербайджана.

Кредиторы корпорации могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Узеира Гаджибейли 62, ТЦ “Marine Plaza Biznes”, 14-й этаж.

Напомним, что “Азерконтракт” был создан в 1997 году.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 октября 2024 года подписал распоряжение о ликвидации ГКК ОАО “Азерконтракт”.

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