Госкорпорация “Азерконтракт” объявила о своей ликвидации

Государственная контрактная корпорация ОАО “Азерконтракт” объявила о своей ликвидации.

Государственная контрактная корпорация ОАО “Азерконтракт” объявила о своей ликвидации.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Вергиляр" Государственной налоговой службы Азербайджана.

Кредиторы корпорации могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Узеира Гаджибейли 62, ТЦ “Marine Plaza Biznes”, 14-й этаж.

Напомним, что “Азерконтракт” был создан в 1997 году.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 октября 2024 года подписал распоряжение о ликвидации ГКК ОАО “Азерконтракт”.