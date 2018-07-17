Госкомтаможни о причинах плотного потока пешеходов на посту "Сыныг керпю"

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Минувшим днем в социальных сетях распространились видеокадры, на которых отмечается плотный поток пассажиров на пешеходных переходах во время пересечения границы на таможенном посту "Сыныг керпю" на границе с Грузией.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, в связи с летним сезоном на границе наблюдается значительное увеличение числа въезжающих и выезжающих из страны туристов.

Отмечается, что с 15 июля через пост "Сыныг керпю" границу пересекли в обоих направлениях 12 тысяч лиц, что превышает пропускную способность этого таможенного поста.

"В результате, в определенные часы наблюдалась кратковременная плотность при прохождении таможенного поста. Однако в результате незамедлительных мер таможенных органов плотность устраняется, и таможенный пост функционирует в нормальном режиме", - сообщили в таможне.

Следует отметить, что создавшаяся плотность наблюдается только на пешеходных переходах, в прохождении грузовых и легковых транспортных средств не имеется никаких проблем.