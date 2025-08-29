ГНС изъяла свыше 6,5 тыс. бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками

Государственная налоговая служба выявила в ходе проверок за июль-август текущего года в разных регионах страны изъято 6 552 бутылки алкоголя с поддельными акцизными марками.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Кроме того, в поселке Маштага пресечено кустарное производство алкоголя. В ходе операции обнаружено 12 700 поддельных марок, 2 604 бутылки готовой продукции, а также оборудование и сырье для изготовления напитков.

В Госслужбе подчеркнули, что меры по пресечению незаконного оборота алкоголя будут продолжены.