ГНС изъяла свыше 6,5 тыс. бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками
Бизнес
- 29 августа, 2025
- 13:51
Государственная налоговая служба выявила в ходе проверок за июль-август текущего года в разных регионах страны изъято 6 552 бутылки алкоголя с поддельными акцизными марками.
Об этом Report сообщили в ведомстве.
Кроме того, в поселке Маштага пресечено кустарное производство алкоголя. В ходе операции обнаружено 12 700 поддельных марок, 2 604 бутылки готовой продукции, а также оборудование и сырье для изготовления напитков.
В Госслужбе подчеркнули, что меры по пресечению незаконного оборота алкоголя будут продолжены.
