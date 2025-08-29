    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    ГНС изъяла свыше 6,5 тыс. бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками

    Бизнес
    • 29 августа, 2025
    • 13:51
    ГНС изъяла свыше 6,5 тыс. бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками

    Государственная налоговая служба выявила в ходе проверок за июль-август текущего года в разных регионах страны изъято 6 552 бутылки алкоголя с поддельными акцизными марками.

    Об этом Report сообщили в ведомстве.

    Кроме того, в поселке Маштага пресечено кустарное производство алкоголя. В ходе операции обнаружено 12 700 поддельных марок, 2 604 бутылки готовой продукции, а также оборудование и сырье для изготовления напитков.

    В Госслужбе подчеркнули, что меры по пресечению незаконного оборота алкоголя будут продолжены.

    ГНС   Азербайджан   алкоголь   акцизы  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda satışı və istehsalı dayandırılmış saxta aksiz markalı alkoqollu içkilərin həcmi məlum olub

    Последние новости

    15:12

    В Агдаме производство обуви выросло в 20 раз

    Промышленность
    15:05

    В Сербии перехватили конверт с патронами, адресованный главе МВД

    Другие страны
    15:03

    Ташкент и Астана намерены углублять сотрудничество в сфере нефтегазодобычи

    Энергетика
    15:00

    Представитель АФФА: Цель WFLP - развитие навыков женщин на руководящих должностях

    Футбол
    14:59

    Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношений

    Другие страны
    14:53

    Украина атаковала нефтяной объект в Брянске

    Другие страны
    14:50

    МИД Швеции вызвал посла России

    Другие страны
    14:43

    Генсек: Азербайджан является активным партнером по диалогу ШОС

    Политика
    14:28

    Москва считает нецелесообразным раскрывать детали переговоров Путина и Трампа на Аляске

    Другие страны
    Лента новостей