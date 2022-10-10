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Главы ВБ и МВФ заявили о риске рецессии в мире

Главы ВБ и МВФ заявили о риске рецессии в мире Рецессия грозит мировой экономике в следующем году.
Бизнес
10 октября 2022 г. 17:43
Главы ВБ и МВФ заявили о риске рецессии в мире

Рецессия грозит мировой экономике в следующем году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас. Их дискуссия

"[Существуют] риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитые экономики в Европе замедляются. Посмотрим, куда это двинется в следующем году", - заявил Мэлпас. "Я с вами полностью согласна в том, что риск рецессии увеличился", - подчеркнула со своей стороны Георгиева.

Мэлпас и Георгиева провели транслировавшуюся в прямом эфире дискуссию в канун начала осенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ.

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