Главные проблемы начинающих бизнесменов в Азербайджане

Динамика числа людей, которые открывают собственное дело в Азербайджане растет, однако многие из новоиспеченных бизнесменов натыкаются на подводные камни.

Динамика числа людей, которые открывают собственное дело в Азербайджане растет, однако многие из новоиспеченных бизнесменов натыкаются на подводные камни.

Первая дилемма, с которой они сталкиваются: начать свой бизнес с нуля или продолжить его, купив готовый? Наша редакция попыталась найти ответы у экспертов.

Бизнес-тренер Фуад Ибрагимов в разговоре с Report сказал, что выбор зависит от навыков человека, начинающего его: «Если у человека есть четко поставленные цели, то имеет смысл приобрести уже готовый бизнес. Однако нельзя забывать и фактор возможного заблуждения в его оценке и оценке своих способностей. Если кто-то хорошо разбирается в какой-либо сфере и у него все получается, то это значит, что тут же нужно начать заниматься тем же. Человек, уверенный в своих силах и знающий свои цели, может войти в готовый бизнес и потерять его обороты. На сегодняшний день самым ценным ресурсом является время. Даже для того, чтобы оставаться на месте, вы должны бежать достаточно быстро. Потому что все вокруг развивается и движется вперед. Другими словами, в данном вопросе стоит придерживаться дифференцированного подхода».

Ибрагимов отметил и основные сложности бизнеса с нуля: «У нас нет высокого уровня осведомленности об основных требованиях законодательства. Создать и зарегистрировать компанию через систему «Единое окно» очень просто. Однако это недоступно большинству стартапов. Многие начинающие бизнесмены принимают решения без должного анализа рынка. К примеру, есть 10 ресторанов, человек решает открыть рядом одиннадцатый, однако через определенное время он не может выйти на ожидаемую прибыль. Пример Баку: разные бренды сменяют друг друга за короткое время в одном месте. Это результат неправильной оценки рынка».

Бизнес-тренер также рассказал о качествах успешных бизнесменов: "Успешные бизнесмены - это люди, которые знают свои цели, способности, умеют руководить и общаться со своими сотрудниками. Это не зависит от профессии. Даже на госслужбе управленческие способности необходимы? Знание параметров бизнеса является наиболее важным показателем. Не каждый человек, который видит рынок, может правильно его оценить. Так как в бизнесе много случайных людей, то и фактов несостоятельности очень много".

В нашей стране не так много людей, которые стремятся вести бизнес за рубежом. Большинство считает, что можно построить любой бизнес в Европе при наличии определенных финансов. Как это на самом деле? Об этом мы постарались узнать от нашей соотечественницы Назрины Ахмедовой, которая строит бизнес в Европе.

“Например, чтобы построить бизнес в Испании, вы можете либо открыть компанию, либо работать как индивидуальный предприниматель. Это может быть и легко, и сложно в зависимости от вида деятельности. Есть виды деятельности, требующие наличия лицензии, к ним относятся более серьезно. Но в целом к каждому виду деятельности в последнее время предъявляются очень высокие требования. Это касается дипломов, чтобы доказать свой профессионализм, требование пройти курсы, относящиеся к этой области. Диплом, полученный в другой стране, должен быть адаптирован к соответствующим дипломам в Испании.

Кроме того, в Испании можно открыть бизнес, вложив деньги. Но обязательно нужно нанимать испанцев, в противном случае невозможно получить разрешение”, - сказала Н.Ахмедова.

По ее словам, построить бизнес в Испании нелегко: “Я здесь работаю как индивидуальный предприниматель. В очень бюрократичная страна. В результате ответ на запрос может затянуться на неопределенное время. Например, мой супруг также подал заявку на индивидуальное предпринимательство, ответ пришел через 2 недели. Но у меня этот процесс занял 6 месяцев. В Испании такие вещи случаются. Одному дают разрешение, другому же приходит ответ отказ без указания причины".

Следует отметить, что получать доход можно и без создания бизнеса в стране. Для этого нужно выйти на финансовый рынок. По словам руководителя отдела управления активами инвестиционной компании AzFinance Рамиля Самедова, существуют различия в правилах обращения с деньгами лиц, накопивших за короткий промежуток времени средства в размере 5 или 10 тыс. манатов: «Многие, размещая указанную сумму в качестве депозита в банк, дожидаются окончания срока, и в результате владелец денег за размещенные 10 000 манатов получает 800-900 манатов прибыли. Конечно, есть и действующие по другому. В последние годы наблюдается рост числа желающих построить бизнес с малыми средствами. Хотя попытка начать бизнес считается позитивной тенденцией во всех смыслах, очевидно, что большая часть потерпит неудачу и потеряет средства».

Как люди с 10 000 манатами должны управлять своими средствами и куда инвестировать? Отвечая на этот вопрос, Р.Самедов предложил вариант покупки облигаций: «Купив облигации наших местных компаний, можно заработать от 8 до 14% годовых. Некоторые компании имеют существенную долю рынка в своей сфере, и их финансовая отчетность периодически публикуется. Инвесторы в первую очередь должны проанализировать финансовую устойчивость компаний, в которые они будут инвестировать, или посоветоваться с профессионалами этого дела".

Если сравнить облигации с их основной альтернативой – банковским депозитом, заметен ряд их преимуществ.

Банк, приносящий наибольшую прибыль при ежемесячном получении процентов, предлагает 10,5%, а доходность облигаций, торгуемых на бирже, составляет 11-14%.

Банковский депозит ставит дополнительное условие о возвращении процентов при преждевременном снятии денег, облигации же помимо собранных процентов можно дороже продать на бирже, что может принести инвестору больше обещанной прибыли.

Облигации в отличие от банковского депозита могут быть использованы как предмет залога.

Облигации, являясь основным механизмом кредитования компаний, представляют собой ценные бумаги, которые выплачивают инвесторам предопределенные проценты. Наблюдая за открытыми биржевыми операциями, можно узнать с какой доходностью облигации покупаются и продаются на рынке, и это очень поможет в определении позиции инвестора. Кроме того, риски можно сократить, получив консультации в инвестиционных компаниях.

Самый важный аспект приобретения облигаций - возможность диверсифицировать риски. Сформировав инвестиционную корзину из ценных бумаг компаний в различных сферах (строительство, промышленность, финансы, логистика и др.), можно свести риски к минимуму. То есть, например, если в строительной сфере будет спад, инвестор может минимизировать потери за счет имеющихся в корзине ценных бумаг, относящихся к финансовой сфере.