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Глава Louis Vuitton за неделю разбогател на 8 млрд долларов

Глава Louis Vuitton за неделю разбогател на 8 млрд долларов Вместе с тем, прибыль Louis Vuitton, которому принадлежат такие бренды, как Bulgari, Guerlian и Dom Perignon, упала на 21% за 9 месяцев
Бизнес
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25 октября 2020 г. 11:11
Глава Louis Vuitton за неделю разбогател на 8 млрд долларов
Бернар Арно

Глава французского концерна по производству предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно за неделю увеличил свое состояние на 8 млрд долларов США.

Как передает Report, такие оценки представил журнал Forbes.

Пандемия коронавируса нанесла значительный урон мировому рынку предметов роскоши, однако на прошлой неделе конгломерат Louis Vuitton сообщил о признаках восстановления отрасли. В период с 15 по 22 октября стоимость акций концерна выросла на 6%. Результатом такого роста стало увеличение состояния Бернара Арно за неделю на 8 млрд долларов США до 122 млрд долларов США.

Однако данные изменения не означают, что положение дел компании изменилось в лучшую сторону, отмечает Forbes. Louis Vuitton, которому принадлежат такие бренды, как Bulgari, Guerlian и Dom Perignon, сообщил о падении прибыли на 21% за первые девять месяцев 2020 года. Доход от продажи косметики, напитков, ювелирных изделий, а также от розничной торговли в третьем квартале оказался ниже, чем за такой же период прошлого года. Однако прибыль от продажи изделий из кожи и одежды выросла на 12%, большей частью благодаря высоким продажам домов Louis Vuitton и Dior.

Louis Vuitton - не единственная компания, переживающая подъем. Производитель сумок Birkin французский модный дом Hermes заявил о росте прибыли на 7% в третьем квартале. Несмотря на то, что продажи в Северной и Южной Америке и в Европе сильно сократились, в Азии они возросли почти на 21%, так как страны, которым успешно удалось взять под контроль распространение коронавируса, переживают значительный экономический подъем.

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