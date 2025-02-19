Глава Belgazercom: Наша цель - расширить присутствие бельгийских компаний в Азербайджане

Бельгия - одна из стран Евросоюза, которая заявляет о большом интересе к развитию двусторонних отношений с Азербайджаном во многих отраслях экономики. С этой целью в конце прошлого года и была создана Бельгийско-азербайджанская торговая палата (Belgazerco

Бельгия - одна из стран Евросоюза, которая заявляет о большом интересе к развитию двусторонних отношений с Азербайджаном во многих отраслях экономики. С этой целью в конце прошлого года и была создана Бельгийско-азербайджанская торговая палата (Belgazercom).

В интервью Report учредитель и председатель палаты Стеф Горис, который завершает свой первый и, как он надеется, не последний бизнес-визит в Баку, поделился своим видением перспектив двустороннего сотрудничества. Горис считает, что создание палаты станет одним из катализаторов для обмена опытом, развития инновационных проектов и привлечения инвестиций между двумя странами.

- Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние экономических отношений между Азербайджаном и Бельгией? Какие сектора являются ключевыми для роста двусторонней торговли и инвестиций?

- Хотелось бы отметить, что между нашими странами действительно существуют активные двусторонние отношения. Мы основали палату только в декабре 2024 года, и всего через два месяца после ее создания совершаем нашу первую бизнес-миссию в Азербайджан.



Это свидетельство серьезности наших намерений по укреплению двусторонних торгово-экономических связей. Наша палата активно стремится развивать сотрудничество и работает над его расширением.

Говоря о ключевых секторах, прежде всего необходимо определить, что представляет взаимный интерес для обеих стран. Я бы выделил логистику, транспорт, химическую промышленность, фармацевтику, агропромышленный комплекс. Эти отрасли хорошо развиты в Бельгии, и, на мой взгляд, взаимодействие в них может принести значительные выгоды как Азербайджану, так и Бельгии.

Стоит отметить, что в Азербайджане уже работают бельгийские компании, хотя точное их количество, к сожалению, я не могу назвать. Тем не менее наша палата настроена активно работать над увеличением числа таких компаний и расширением их присутствия в стране.

- Сколько компаний в настоящее время являются членами палаты?

- Хотя наша палата была основана совсем недавно, ее членами являются уже около 30 бельгийских компаний, что можно считать значительным достижением. Теперь мы активно работаем над расширением сотрудничества и привлекаем к участию и азербайджанские компании. К нам уже присоединились три местные фирмы.

Мы надеемся, что после нашего визита в Баку, а также после публикации отчета по его итогам, по имеющимся у нас прогнозам нам удастся наладить контакт с еще большим числом азербайджанских компаний.

Мы стремимся к достижению определенного баланса, чтобы в палате было представлено равное количество компаний с обеих сторон. Конечно, речь не идет об обязательном строгом соотношении. Наша основная цель - обеспечить двусторонний характер работы палаты, чтобы она представляла не только интересы Бельгии в Азербайджане, но и интересы Азербайджана в Бельгии. Это принципиальный момент, который мы хотим подчеркнуть, и я считаю важным донести его до аудитории.

Наши компании в основном работают в таких секторах, как транспорт, логистика, методология, информационные технологии и фармацевтика. На данный момент они находятся в поиске надежных партнеров для создания прочного и взаимовыгодного сотрудничества в Азербайджане.



- В ходе вашего визита в Баку были запланированы встречи с Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

- Встреча с исполнительным директором AZPROMO Юсифом Абдуллаевым имела для нас особое значение, поскольку AZPROMO является ключевым экспортным агентством Азербайджана. У нас в Бельгии у нас есть аналогичная структура.

Сотрудничество с таким важным партнером для нас в приоритете. Мы планируем обмениваться информацией и заинтересованы в дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия.

Что касается KOBIA, то встреча с представителями этого агентства для нас также имела большое значение, поскольку оно работает с малыми и средними предприятиями - как раз той группой, к которой в основном принадлежат бельгийские компании. Поэтому общение с KOBIA крайне важно для нас.

По итогам вчерашней встречи, у нас остались очень позитивные впечатления. Искренне надеемся, что сможем рассчитывать на их опыт и связи с малым и средним бизнесом, в среде которой в будущем смогут наладить партнерство бельгийские компании.

- Что вы думаете о привлечении бельгийских компаний к участию в строительных и восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана? Рассматривает ли палата этот вопрос как одну из приоритетных задач?

- В Бельгии действительно есть несколько крупных строительных компаний, и одна из них - Besix, уже реализовала несколько крупных проектов в Азербайджане.

Конечно, вопрос участия в строительных и восстановительных работах связан с тендерами, и у нас есть опыт работы с этими компаниями. Однако наш основной фокус направлен на малые и средние предприятия. Мы стремимся развивать устойчивое сотрудничество и долгосрочные партнерские отношения, создавая совместные предприятия и выявляя потенциальных партнеров для бельгийских компаний и наоборот. Это, на мой взгляд, является основным направлением нашей миссии.

- Недавно в Азербайджане состоялась 29-я сессия Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Как вы считаете, оказало ли проведение этого мероприятия положительное влияние на развитие бизнес-отношений между Азербайджаном и Бельгией?

- Позвольте прежде всего отметить, что для бельгийской стороны участие в COP29 было крайне важным. Наш премьер-министр Александр Де Кро принял участие в мероприятии и встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это был первый визит премьер-министра Бельгии в Азербайджан, и с этой точки зрения COP29 сыграла ключевую роль для нашей страны.

Как я понял, на встрече глав государств особое внимание было уделено вопросам взаимной торговли и развитию бизнеса между нашими странами. После встречи с премьер-министром, которая послужила стимулом для нас, мы решили: "Давайте начнем с Торговой палаты, потому что правительство действительно заинтересовано в улучшении этих связей и их усилении". Ведь инициативы должны исходить не только от правительств, но и от деловых кругов с обеих сторон.



- Предполагаю, что у вас уже установлены хорошие связи с посольством Азербайджана в Бельгии?

- Мы поддерживаем крепкие и продуктивные отношения с обеими дипломатическими миссиями - как с посольством Азербайджана в Бельгии, так и с посольством Бельгии в Азербайджане.

Позвольте отметить, что у нас с послом Вагифом Садыховым установлены отличные отношения, и посольство Азербайджана в Бельгии активно поддерживает нашу инициативу.

То же самое касается и посольства Бельгии в Баку, где вчера у нас состоялась встреча с главой дипмиссии Жюльеном де Фрепоном.

Очень приятно ощущать поддержку со стороны обеих администраций и посольств. Однако для нас крайне важно еще раз подчеркнуть, что мы являемся абсолютно нейтральной организацией. Мы - некоммерческая организация, членами которой являются исключительно предприниматели, в наших рядах нет политиков, госслужащих или представителей администраций, и они не оказывают на нас влияние. Мы ведем свою деятельность на независимой основе, и я считаю это крайне важным моментом, который следует подчеркнуть.



- Устойчивое развитие и инновации становятся ключевыми приоритетами в международном бизнесе. Как ваша палата планирует поддерживать бельгийские компании в данном направлении?

- В Бельгии действительно есть значительный опыт в области возобновляемых источников энергии. Например, мы являемся одними из лидеров в сфере ветроэнергетики, включая установку ветряных турбин на шельфе. У нас есть несколько крупных компаний с высокой квалификацией, способных работать в этой области по всему миру.

Эти компании уже проявляют большой интерес к возможным инвестициям в Азербайджан, особенно учитывая, что азербайджанское правительство также придает большое значение возобновляемым источникам энергии и зеленым технологиям. Мы развили передовые технологии в этой области и с радостью готовы представить их здесь, а также исследовать возможности для сотрудничества и реализации совместных проектов.



- Полагаю, что для активного вовлечения бельгийских компаний в торговлю с Азербайджаном может потребоваться поддержка со стороны правительств, например, в снижении экспортно-импортных пошлин?

- Это может стать одним из аспектов, которые мы будем учитывать в будущем. Конечно, на следующих этапах развития палаты мы неизбежно столкнемся с некоторыми вызовами, сложностями, и речь идет не только об Азербайджане, но и о Бельгии. Однако именно в этом заключается одна из наших главных задач - выявлять такие барьеры и работать над поиском решений, если это необходимо.