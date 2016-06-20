​Глава АСИ: Россия и Азербайджан формируют основу для комфортного взаимного инвестирования

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Россия и Азербайджан формируют основу для комфортного и безопасного взаимного инвестирования в экономики двух стран.

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор российского Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Андрей Никитин.

"У нас примерно одинаковый подход к сокращению административных барьеров, комфортные условия для ведения бизнеса, комфортные правила. Это та основа, которая сегодня формируется для того, чтобы комфортно и безопасно инвестировать из Азербайджана в Россию и из России в Азербайджан. Важно, чтобы российские и азербайджанские бизнесмены это понимали ", - сказал А.Никитин.

Он подчеркнул, что у России достаточно интересный опыт вовлечения бизнеса в работу по улучшению инвестклимата, которым она может поделиться с Азербайджаном. "Президент и правительство на площадке Агентства стратегических инициатив дали возможность бизнесу точно указать свои проблемы", - отметил он.

По словам Никитина, "есть довольно много российских компаний, которые готовы инвестировать, ищут страны, чтобы создавать новые площадки, в том числе и в Кавказском регионе". "Нам важно сейчас получше друг друга узнать", - сказал гендиректор АСИ, добавив, что организованный в Баку в понедельник азербайджано-российский бизнес-форум преследует именно эту цель.

Касаясь сфер сотрудничества между российским и азербайджанским бизнесом, гендиректор АСИ отметил, что работающие в области производства нефтегазодобывающего и нефтеперерабатывающего оборудования российские предприятия, которые провели глубокую модернизацию и успешно конкурируют на мировом рынке, "хотели бы не просто поставлять свою продукцию в Азербайджан, но и создавать здесь производство". Кроме того, по его словам, учитывая санкции, есть огромный интерес к созданию предприятий в агропромышленном комплексе, производстве и поставках фруктов и овощей. Он также отметил, что Азербайджан пока слабо представлен на туристической карте России.

"В Азербайджане явно есть что посмотреть, где отдохнуть. Поэтому, думаю, туристическая отрасль также будет переживать серьезный рывок, и российский турист поедет в Азербайджан", - отметил А.Никитин.