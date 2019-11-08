Гендиректор Gap уходит в отставку

Генеральный директор американской сети по продаже одежды Gap Арт Пек уходит в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении, опубликованном в четверг на сайте компании.

"Совет директоров Gap Inc. сегодня (7 ноября) объявил, что председатель и генеральный директор Арт Пек покинет свою должность и совет", - говорится в заявлении. Пек работал в Gap на протяжении 15 лет. Временно исполняющим его обязанности станет нынешний председатель совета директоров компании Роберт Фишер.

В заявлении также приводится информация о снижении продаж Gap по сравнению с прошлым годом, причиной которого, по словам руководства, стали "внешние факторы".