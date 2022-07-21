Германским и корейским бизнесменам рассказали о работах в Карабахе

Предприниматели из Германии и Южной Кореи были проинформированы о проводимых в Карабахском экономическом районе работах по реконструкции и восстановлению.

Предприниматели из Германии и Южной Кореи были проинформированы о проводимых в Карабахском экономическом районе работах по реконструкции и восстановлению.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

"Сегодня бизнесмены из Германии и Южной Кореи посетили Бакинский государственный центр профессионального образования для промышленности и инноваций. Гости были проинформированы о работах по реконструкции и восстановлению в КЭР и работе, проделанной в направлении развития профессионального образования в Азербайджане", - написал спецпредставитель президента.