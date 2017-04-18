Гендиректор российского технопарка "Сколково" желает участвовать в Бакинском шопинг-фестивале

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся в эти дни в Баку гендиректор российского технопарка "Сколково" Ренат Батыров также намерен принять участие в организованном в столице шопинг-фестивале.

Как сообщает Report, в интервью официальному сайту фестиваля bakushopfest.com он заявил, что проведение подобного фестиваля - правильная идея для любимого им города Баку.

Заявив, что шопинг-фестиваль дает толчок наплыву туристов, Р.Батыров привел в качестве примера Дубай и Андорру: "В очередной раз можете быть уверены, каждый доллар, потраченный на подобную рекламу, средства, возвращаемые покупателям в виде НДС, через некоторое время возвращаются в страну в стократном размере. Главная особенность этого фестиваля заключается в том, что он резко увеличивает объем доходов от туризма в экономике страны. Так как, развивается весь сектор услуг – растут также доходы отелей, ресторанов и авиакомпаний".

Отметим, что господин Батыров принимает участие на проходящей в Баку конференции "Стартап-тур по открытым инновациям" (Open Innovations Startup Tour), проводимой при организационной поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий и российского фонда "Сколково".