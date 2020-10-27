О нас
Report Georgia

Гасымлы: Природные ресурсы Карабаха будут направлены на развитие экономики

Гасымлы: Природные ресурсы Карабаха будут направлены на развитие экономики В первые дни боев мы говорили, что за счет освобожденных территорий добавленная стоимость в экономику Азербайджана составит 2 млрд долларов США
Бизнес
27 октября 2020 г. 17:50
Гасымлы: Природные ресурсы Карабаха будут направлены на развитие экономики

Сегодняшняя война принесет пользу экономике Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

"Обычно экономика влияет на армию, но сейчас наоборот. Природные ресурсы Карабаха, в том числе пресная вода, драгоценные металлы, включая золото и прочие ресурсы, будут использоваться для развития экономики страны. Запасы золота на указанных территориях оцениваются в 8 млрд долларов США. В этот список можно добавить и другие драгметаллы. Также у нас есть лесные ресурсы. В первые дни боев мы говорили, что за счет освобожденных территорий добавленная стоимость в экономику Азербайджана составит 2 млрд долларов США", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: "Qarabağdakı təbii ehtiyatlar iqtisadiyyata cəlb olunacaq"

Новости партнеров

Самое читаемое

Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
25 октября 2020 г. 00:50
Уничтожена боевая техника врага
Уничтожена боевая техника врага
25 октября 2020 г. 00:43
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
23 октября 2020 г. 17:12
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
26 октября 2020 г. 19:45
Армяне привлекают подростков к войне
ВидеоАрмяне привлекают подростков к войне
24 октября 2020 г. 21:22
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
ФотоМеждународные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
24 октября 2020 г. 20:02
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
23 октября 2020 г. 16:44
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
26 октября 2020 г. 19:40
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
24 октября 2020 г. 19:30
Азербайджанские войска выдвинулись на новые позиции в Ходжавенде, Губадлы и Лачине
Азербайджанские войска выдвинулись на новые позиции в Ходжавенде, Губадлы и Лачине
25 октября 2020 г. 08:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi