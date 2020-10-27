Гасымлы: Природные ресурсы Карабаха будут направлены на развитие экономики

В первые дни боев мы говорили, что за счет освобожденных территорий добавленная стоимость в экономику Азербайджана составит 2 млрд долларов США

Сегодняшняя война принесет пользу экономике Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

"Обычно экономика влияет на армию, но сейчас наоборот. Природные ресурсы Карабаха, в том числе пресная вода, драгоценные металлы, включая золото и прочие ресурсы, будут использоваться для развития экономики страны. Запасы золота на указанных территориях оцениваются в 8 млрд долларов США. В этот список можно добавить и другие драгметаллы. Также у нас есть лесные ресурсы. В первые дни боев мы говорили, что за счет освобожденных территорий добавленная стоимость в экономику Азербайджана составит 2 млрд долларов США", - отметил он.