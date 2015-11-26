​Франция предложила Азербайджану создать Совет по сотрудничеству

Баку. 26 ноября. REPORT. AZ/ Азербайджан и Франция планируют создать Совет по сотрудничеству. Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался в ходе прошедшей в Баку встречи заместителя министра экономики и промышленности Азербайджана Севиндж Гасановой с государственным секретарем по территориальным реформам при министре децентрализации, государственной реформы и государственной службы Франции Андре Валлини.

А.Валлини предложил создание Совета в два этапа. На первом этапе предлагается создать Комитет по управлению и контролю, который будет контролировать существующие и запланированные проекты.

Госсекретарь также считает возможным реализацию второго этапа Совета по сотрудничеству в ближайшее время: "На этом этапе могут проводиться заседания в рамках визитов между Азербайджаном и Францией, на которых примут участие представители органов управления обеих стран. Заседания могут проводиться один год в Азербайджане, второй год - во Франции".

А.Валлини в заключении ответил на вопросы азербайджанской стороны, касающиеся создания Совета.