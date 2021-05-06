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Forbes: Маск в 2020 году заработал рекордные 11 млрд долларов

Forbes: Маск в 2020 году заработал рекордные 11 млрд долларов Маск в настоящее время является вторым богатейшим человеком в мире
Бизнес
6 мая 2021 г. 19:45
Forbes: Маск в 2020 году заработал рекордные 11 млрд долларов
Илон Маск

Основатель и генеральный директор производителя электромобилей Tesla Илон Маск заработал за прошлый год порядка 11 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Forbes.

По его сведениям, в 2018 году Маск согласовал выплату вознаграждения не деньгами, а опционами на акции при достижении определенных показателей роста компании. По подсчетам издания, в 2020 году компания предоставила своему гендиректору право выкупа акций, нынешняя стоимость которых составляет 13,3 млрд долларов, при этом на их приобретение Маск потратил 2,3 млрд долларов. Таким образом доход от пребывания на посту генерального директора Tesla за прошлый год составил 11 млрд долларов, что в десятки раз превышает показатели его ближайших конкурентов - Чед Ричисон, возглавляющий компанию Paycom, заработал в прошлом году 211 млн долларов, а состояние гендиректора 1Life Healthcare Амира Дан Рубина пополнилось лишь на 199 млн долларов.

При этом издание отмечает, что Маск пока не может превратить свою прибыль от акций в реальные деньги, так как по условиям опциона он должен владеть ими не менее пяти лет. Согласно условиям договора компании с гендиректором, за свою работу при достижении всех оговоренных целей Маск сможет выкупить 101,2 млн акций, стоимость которых в настоящее время составляет 67,9 млрд долларов США.

По последним данным Forbes, Маск в настоящее время является вторым богатейшим человеком в мире. С состоянием в 164,4 млрд долларов он уступает лишь основателю компании Amazon Джеффу Безосу (189,7 млрд долларов).

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Версия на английском языке Forbes: Musk earned record $11 billion in 2020

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