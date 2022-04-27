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Forbes: Илон Маск потерял 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter

Forbes: Илон Маск потерял 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter Состояние предпринимателя Илона Маска уменьшилось примерно на 29 млрд долларов США на следующий день после объявления о покупке сети микроблогов Twitter.
Бизнес
27 апреля 2022 г. 16:04
Forbes: Илон Маск потерял 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter

Состояние предпринимателя Илона Маска уменьшилось примерно на 29 млрд долларов США на следующий день после объявления о покупке сети микроблогов Twitter.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют в среду данные счетчика Forbes Real-Time, оценивающего состояние богатейших людей мира в реальном времени.

Капитал миллиардера сократился на 10,83%, с 268 млрд долларов до 239,2 млрд долларов, в связи с падением стоимости акций производителя электромобилей Tesla на 12%. За сутки рыночная капитализация компании уменьшилась примерно на 130 млрд долларов, а потери самого Маска в девять раз превысили состояние бывшего президента США Дональда Трампа (3 млрд долларов, 1 021 место в списке Forbes). Резкий обвал объясняется тем, что внимание Маска к Twitter в последнее время вызвало озабоченность среди акционеров Tesla. Инвесторы опасаются, что предпринимателю придется заложить или продать свои акции в компании, чтобы получить кредит на покупку социальной сети.

Тем не менее Илон Маск по-прежнему остается самым богатым человеком в мире. Следующий за ним в списке Forbes основатель и глава компании Amazon Джефф Безос отстает от владельца Tesla и SpaceX на 74 млрд долларов.

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