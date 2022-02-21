Fitch: Нерегулируемый крипто-майнинг несет риски для энергетического сектора

Быстрый рост нерегулируемого майнинга криптовалют может привести к сбоям на энергетических рынках и отвлечению ресурсов от электрификации других секторов, особенно на развивающихся рынках/

Быстрый рост нерегулируемого майнинга криптовалют может привести к сбоям на энергетических рынках и отвлечению ресурсов от электрификации других секторов, особенно на развивающихся рынках/

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, так считают эксперты рейтингового агентства Fitch.

Рост мирового спроса на криптовалюты и высокодоходный майнинг в 2021 году создали экосистемы, которые уже потребляют примерно 0,4-1% мировой электроэнергии, отмечают в агентстве. При этом электроэнергия составляет до 90% затрат на добычу криптовалют. "Хотя добыча многих криптовалют продвинулась вперед (по сравнению с первоначальными настольными установками) и теперь требует специализированного оборудования стоимостью в тысячи долларов на ферму, такие системы по-прежнему довольно быстро устанавливаются или перемещаются", - указывают аналитики.

Это продемонстрировало перемещение майнинга из Китая после запрета криптовалюты в 2021 году (на страну приходилось две трети мирового майнинга биткойна в 2020 году) в такие страны, как Россия, Казахстан, Канада и США. При этом в некоторых местах новые фермы вызвали перегрузку энергосетей и перебои в подаче электроэнергии, подчеркивают в Fitch. В свою очередь годовой спрос на электроэнергию только для биткойна (чья доля в криптоактивах составляет около 40%) сопоставим с потреблением электроэнергии в таких странах, как Норвегия и Швеция, подсчитали в Кембриджском центре альтернативных финансов (научно-исследовательский институт в рамках Кембриджской школы бизнеса).

Таким образом, из-за отсутствия прозрачности неконтролируемый рост спроса на энергию может нарушить работу самого сектора, так как отсутствие прозрачности затрудняет планирование инвестиций в расширение сетей и производство энергии, полагают в Fitch. Однако сценарий продолжительной экспансии маловероятен, поскольку мировые регуляторы все больше внимания уделяют криптовалютам из-за вероятности их использования в незаконных целях, а также из-за потенциального влияния на стабильность финансовых рынков, на энергетические рынки и вытекающие из этого экологические и социальные последствия.

В Fitch отмечают, что в перспективе рынки цифровых валют должны стать более предсказуемыми, а многие аспекты, в том числе методы майнинга, перейдут под контроль регулирующих органов. Так, помимо введения требований о снижении энергоемкости в целях майнинга, могут быть введены регистрационные нормы для центров обработки данных, а также условия по их расположению вблизи возобновляемых источников энергии с обильными запасами ресурсов.