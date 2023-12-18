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Фархад Гарашов: Турецкие компании активно участвуют в восстановлении Карабаха

Фархад Гарашов: Турецкие компании активно участвуют в восстановлении Карабаха Турецкие компании представлены во всех отраслях экономики Азербайджана, в том числе активно участвуют в восстановлении Карабахского региона.
Бизнес
18 декабря 2023 г. 13:04
Фархад Гарашов: Турецкие компании активно участвуют в восстановлении Карабаха

Турецкие компании представлены во всех отраслях экономики Азербайджана, в том числе активно участвуют в восстановлении Карабахского региона.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Общественного совета при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Фархад Гарашов.

Он отметил, что обращения турецких компаний касательно решения каких-либо проблем принимаются во внимание, предложения по их решению перенаправляются в уполномоченные структуры.

"В Азербайджане действуют около 4 тысяч турецких компаний. Они осуществляют деятельность во всех сферах экономики”, - сказал он.

По словам Гарашева, турецкие компании также активно участвуют в восстановлении Карабахского региона. Компании получают проекты по итогам тендеров, с учетом высокого качества предоставляемых ими услуг, сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Fərhad Qaraşov: "Türkiyə şirkətlərinin Qarabağda fəaliyyətinin artırılması üçün maarifləndirici tədbirlər keçirilir"

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