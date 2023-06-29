Фархад Гаджиев: В этом году подано рекордное количество заявок на конкурс "Восхождение"

В этом году подано рекордное количество заявок для участия в конкурсе "Восхождение".

В этом году подано рекордное количество заявок для участия в конкурсе "Восхождение".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение" Фархад Гаджиев.

Он отметил, что конкурс в этом году проводится уже в третий раз: "На участие в конкурсе поступило около 13 500 заявок. Через два дня стартует полуфинальный этап. В полуфинале будут соревноваться 343 будущих управленца и лишь 100 человек пройдут в финальный этап. Для оценивания всех участников полуфинального и финального этапов приглашены более 70 экспертов".