Facebook оштрафован на 1,2 млн евро

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Испанское агентство по защите данных (AEPD) наложило штраф на Facebook в размере 1,2 млн евро за несколько нарушений Органического закона об охране данных.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

По информации, нарушения связаны с использованием личной информации клиентов социальной сети.

"Агентство заявляет о существовании двух серьезных нарушений и одного очень серьезного и налагает на Facebook штраф в размере 1,2 млн евро: по 300 тыс. евро за первые два и 600 тыс. евро за другое", - отметили в AEPD.

Выяснилось, что "Facebook получает сведения об идеологии, поле, религиозных убеждениях, личных предпочтениях или перемещениях без четкого информирования об использовании и назначении". "В частности, подтверждено, что социальная сеть обрабатывает защищенные данные для рекламы, среди прочего, без получения явного согласия со стороны пользователей", - добавили в агентстве.