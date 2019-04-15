Еврокомиссия опубликует список товаров из США, на которые планируется ввести пошлины

Еврокомиссия опубликует 17 апреля список товаров из США, на которые планируется ввести пошлины.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Это является ответным шагом на намерения Вашингтона ввести пошлины на европейские товары в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus ("Эрбас").

"Мы сейчас финализируем этот список. Он будет опубликован в среду", - сказала она.