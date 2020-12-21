О нас
Report Georgia
Аудио новости

Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию Peugeot с концерном Fiat Chrysler

Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию Peugeot с концерном Fiat Chrysler Сделка оценивается в 38 млрд долларов США
Бизнес
21 декабря 2020 г. 16:44
Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию Peugeot с концерном Fiat Chrysler

Еврокомиссия одобрила с рядом условий сделку по слиянию французской Peugeot SA с итальянско-американским концерном Fiat Chrysler Automobiles NV, объемом около 38 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия утвердила в соответствии с европейскими нормами по конкуренции и слиянию компаний предложенную сделку по слиянию компаний Fiat Chrysler Automobiles NV и Peugeot SA. Одобрение сделки предоставлено на условиях полного соблюдения пакета обязательств, согласованного компаниями", - говорится в документе.

Чтобы снять претензии Еврокомиссии по рискам чрезмерной концентрации отдельных секторов рынка в руках новой объединенной корпорации обе компании приняли пакет обязательств, в частности, договорились смягчить нормы соглашения между Peugeot SA и Toyota по условиям работы на европейском рынке, а также создать условия для лицензионного ремонта и обслуживания автомобилей Peugeot и Fiat Chrysler независимыми участниками рынка.

Исследования рынка для разрешения этой сделки продолжались более полугода - Еврокомиссия начала работать по этому делу с 8 мая этого года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
18 декабря 2020 г. 13:50
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо
Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо
14 декабря 2020 г. 20:30
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
18 декабря 2020 г. 11:44
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
15 декабря 2020 г. 01:06
Максим Шевченко посетил Гянджу
ФотоМаксим Шевченко посетил Гянджу
15 декабря 2020 г. 14:33
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
21 декабря 2020 г. 01:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi