Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию Peugeot с концерном Fiat Chrysler

Сделка оценивается в 38 млрд долларов США

Еврокомиссия одобрила с рядом условий сделку по слиянию французской Peugeot SA с итальянско-американским концерном Fiat Chrysler Automobiles NV, объемом около 38 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия утвердила в соответствии с европейскими нормами по конкуренции и слиянию компаний предложенную сделку по слиянию компаний Fiat Chrysler Automobiles NV и Peugeot SA. Одобрение сделки предоставлено на условиях полного соблюдения пакета обязательств, согласованного компаниями", - говорится в документе.

Чтобы снять претензии Еврокомиссии по рискам чрезмерной концентрации отдельных секторов рынка в руках новой объединенной корпорации обе компании приняли пакет обязательств, в частности, договорились смягчить нормы соглашения между Peugeot SA и Toyota по условиям работы на европейском рынке, а также создать условия для лицензионного ремонта и обслуживания автомобилей Peugeot и Fiat Chrysler независимыми участниками рынка.

Исследования рынка для разрешения этой сделки продолжались более полугода - Еврокомиссия начала работать по этому делу с 8 мая этого года.