Этибар Аббасов: В ближайшее время в Балаханском промпарке приступят к деятельности 6 резидентов - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Интервью Report с председателем правления ОАО “Чистый город” Этибаром Аббасовым:

- Ранее Вы говорили о том, что в Балаханском промышленном парке приступят к деятельности новые резиденты. Как обстоят дела с этими резидентами?

- Открытие Балаханского промышленного парка состоялось 22 сентября минувшего года. На предварительном этапе в парке действуют 5 резидентов, занимающихся переработкой моторных масел, производством пластиковых опилок от повторной переработки пластиковых бутылок, производством полиграфической продукции из бумажных отходов, производством пластиковой тары от повторной переработки отходов пластиковых изделий, переработкой губки и изготовлением мебели. На следующем этапе статус резидента получили еще 6 собственников, которые в ближайшее время приступят к деятельности. Их сфера деятельности охватит повторную переработку полиэтиленовых и полипропиленовых отходов, производство скотчей от повторной переработки полиэтиленовых отходов, производство биодизельного сырья в результате повторной переработки пищевых масел, производство угля (активированного угля) от переработки древесных отходов, производство удобрений и кормов из пищевых отходов, изготовление используемых в строительстве пластиковых сеток в результате переработки пластиковых отходов, производство упаковочных изделий из бумажных отходов для фруктов и овощей. Хочу подчеркнуть, что в целом, в Балаханский промышленный парк будет инвестировано 32 млн манатов.

- Какие еще работы планируется осуществить в Балаханском промышленном парке?

- Продолжается строительный процесс на 2-м участке Балаханского промышленного парка. Резиденты парка завозят оборудование из-за рубежа, готовясь к началу работы. Учитывая интерес собственников к Балаханскому промышленному парку, его территория увеличена на 1,3 гектара, составив таким образом 8,3 гектаров.

- Как продвигаются работы по II этапу проекта "Восстановление озера Беюкшор"?

- В настоящее время французская компания Suez ведет проектировочные работы по II этапу проекта. После завершения этих работ во второй половине текущего года, будут определены последующие шаги по оздоровлению озера и возвращению его в историческое русло.

- Ранее Вы говорили о переговорах со Всемирным банком по поводу восстановления озера Ходжасан. Какие работы ведутся в этом направлении?

- Всемирный банк предложил профинансировать часть проекта "Восстановление абшеронских озер". В связи с этим состоялись обсуждения по выбору озер и объему предстоящих работ. На первом этапе ведутся переговоры относительно финансирования Всемирным банком очистки озера Ходжасан. В этой связи 3-4 апреля в Баку прошел первый семинар по обмену знаниями в рамках проекта "Зеленое развитие".

- Какова нынешняя мощность по сжиганию отходов на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов? Ожидается ли наращивание в дальнейшем получаемого на заводе за год объема энергии?

- Бакинский завод по сжиганию твердых бытовых отходов, построенный по технологии 4G, считается одним из самых современных в Европе. На заводе имеются 2 линии, каждая из которых способна принять 250 тыс. тонн бытовых отходов, и турбина, производящая электроэнергию. В результате сжигания бытовых отходов завод способен производить 231,5 млн кВт/ч электроэнергии в год. Наряду с этим, при строительстве завода учитывалась перспектива оснащения завода 3-й линией. То есть, при необходимости в дальнейшем будет возможно утилизировать еще 250 тыс. тонн отходов. В результате годовая мощность сжигания может быть доведена до 750 тыс. тонн.