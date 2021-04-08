Еще 7 субъектов предпринимательства Азербайджана смогут экспортировать помидоры в РФ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 9 апреля 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 7 азербайджанских предприятий.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.
Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.
Томаты разрешено ввозить следующим компаниям: ООО "AGRO AZ" (город Баку); ООО "ABSHERON AGRO 2020" (Абшеронский район, поселок Хокмали); ООО "Кызылноур" (Абшеронский район, поселок Мамедли); ООО "A-K Qrup" (город Баку); ООО "Ecofood" (город Баку).