Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором компании Caspian Energy USA".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

По его словам, Caspian Energy USA будет представлять интересы, и управлять проектами Caspian American Club, Caspian European Club, Caspian Asian Club и Caspian Energy International Media Group на территории США.

Тельман Алиев отметил, что Эльгар Багиров активно участвует в работе правления Caspian European Club, а также успешно возглавляет SME (SMALL & MEDIUM ENTREPRISES) COMMITTEE, входящий в состав Caspian European Club.

Эльгар Багиров родился в городе Баку 2 октября 1986 года. Окончив школу в США, поступил в Академию Государственного управления при президенте Азербайджанской Республики на факультет административного управления. В 2004 году начал свою профессиональную деятельность в Программе развития Организации Объединенных Наций. В 2007-ом году основал компанию Times Consulting. С 2015-ого года является соучредителем компании BT Project, владельцем бренда Gate 25. C 2017 -го года является членом правления Caspian European Club и возглавляет комитет по малому и среднему бизнесу Клуба.

Эльгар Багиров поблагодарил высшее руководство Клуба, отметив, что приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное высокое доверие и будет способствовать развитию торгово-экономических связей между частным сектором Азербайджана и США, а также окажет содействие в привлечении американских компаний в каспийско-черноморский регион и наоборот.