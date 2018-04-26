Эксперт: Санкции США против России повлияют на темпы роста экономики

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Санкции США, объявленные в апреле 2018 года, несмотря на их политический формат, являются, по сути, ограничениями, налагаемыми на российский бизнес и, что куда важнее, на партнеров и инвесторов в российские компании. Это ограничивает возможности российского бизнеса и инвестиции в него.

Об этом рассказал Report российский финансист Константин Корищенко, комментируя вопрос о влиянии санкций на экономику страны.

По его словам, это, в конечном счете, повлияет на темпы роста экономики России: "Но, с другой стороны, санкции являются формой протекционизма для российских компаний внутри страны, поскольку ограничивают участие иностранного бизнеса в России. Кроме того, ограничения, связанные с именами крупных владельцев бизнесов (Дерипаска, Вексельберг и т.д.) подталкивают к национализации их активов, но, в конечном счете, могут привести к диверсификации владения при последующей приватизации. В целом, эффект от санкций неоднозначный – с одной стороны, замедление роста экономики России, с другой, "вынужденные" структурные реформы, поддержка национального бизнеса и, как результат, риск для западных партнеров потерять крупный потребительский рынок и источник сырья в России в случае ее вынужденной переориентации на восток".