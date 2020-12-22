Эксперт: Азербайджано-турецкие экономические связи переходят на новый уровень

"Азербайджан, помимо собственной нефти и газа, обладает потенциалом для поставок на мировой рынок энергоресурсов других стран Каспия", - отметил турецкий эксперт

Азербайджан и Турция во время освобождения Карабаха от армянской оккупации еще раз продемонстрировали, что являются "одной нацией, двумя государствами". Военные действия закончились, и экономические отношения двух стран переходят на новый уровень.

Как сообщает Report, об этом рассказал турецкий эксперт Барыш Эргин.

Он напомнил, что Азербайджан инвестировал в экономику Турции более 17 млрд долларов США, а Турция в Азербайджан более 12 млрд долларов США. За счет новых проектов SOCAR взаимные инвестиции увеличатся на 3 млрд долларов США.

"В последние годы две страны предприняли исторические шаги для развития взаимных экономических отношений, приняли ряд важных мер, в том числе 25 февраля текущего года провели заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня и подписали преференциальное торговое соглашение для увеличения взаимного торгового оборота, который на сегодняшний день составляет 2 млрд долларов США. Хотя и взаимные инвестиции, и товарооборот пока не на желаемом уровне, значительный рост по сравнению с первыми годами независимости свидетельствует о тенденции развития в будущем.

В 2019 году Азербайджан провел торговые операции со 195 странами, осуществил экспорт в 122 страны и импорт из 185 стран. Расширилась деятельность и в сфере туризма. В прошлом году Азербайджан посетили туристы из 193 стран мира. В настоящее время экономические отношения с Турцией в основном касаются энергетической сферы. Азербайджан, помимо собственной нефти и газа, обладает потенциалом для поставок на мировой рынок энергоресурсов других стран Каспия. С этой точки зрения следует особо подчеркнуть реализуемые совместно с Турцией проекты нефтепроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Трансанатолийский газопровод, а также железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс", - отметил турецкий эксперт.