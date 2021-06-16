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eBay продаст свой корейский бизнес

eBay продаст свой корейский бизнес Цена сделки составит 3,6 миллиарда долларов США
Бизнес
16 июня 2021 г. 11:18
eBay продаст свой корейский бизнес

Американская компания eBay продает свой южнокорейский бизнес компании Shinsegae Group.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Цена сделки составит 4 триллиона вон (3,6 миллиарда долларов США).

Ранее в переговорах о продаже "дочки" участвовал также крупнейший в Южной Корее ретейлер Lotte Shopping, однако по неизвестным причинам сделка не состоялась.

Агентство отмечает, что Южная Корея является четвертым по величине рынком электронной коммерции в мире, а еBay Korea — третья по величине компания в стране, которая занимается электронной коммерцией. Ее доля рынка оценивается в 12,8% по состоянию на прошлый 2020 год.

Напомним, что американская компания eBay Inc. занимается предоставлением услуг в сфере интернет-аукционов и интернет-магазинов.

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