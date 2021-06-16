eBay продаст свой корейский бизнес

Цена сделки составит 3,6 миллиарда долларов США

Американская компания eBay продает свой южнокорейский бизнес компании Shinsegae Group.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Цена сделки составит 4 триллиона вон (3,6 миллиарда долларов США).

Ранее в переговорах о продаже "дочки" участвовал также крупнейший в Южной Корее ретейлер Lotte Shopping, однако по неизвестным причинам сделка не состоялась.

Агентство отмечает, что Южная Корея является четвертым по величине рынком электронной коммерции в мире, а еBay Korea — третья по величине компания в стране, которая занимается электронной коммерцией. Ее доля рынка оценивается в 12,8% по состоянию на прошлый 2020 год.

Напомним, что американская компания eBay Inc. занимается предоставлением услуг в сфере интернет-аукционов и интернет-магазинов.