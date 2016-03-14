​E&Y Azerbaijan: Сотрудники таможенной службы создают бюрократические проволочки

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Срок проведения экспертизы в Азербайджане в зависимости от цели и сложности поставленных задач составляет 20 дней. Это приводит к злоупотреблению со стороны работников таможенных служб и бюрократическим проволочкам. Как передает Report, об этом сказала представитель компании Ersnt & Young Azerbaijan Арзу Гаджиева.

А.Гаджиева заявила, что компании-субподрядчики в Азербайджане не имеют права получать в таможенных органах сертификаты своих клиентов об освобождении от уплаты налогов: "Мы часто сталкиваемся с подобными ситуациями. Субподрядчики не могут получить сертификаты, и это одна из бюрократических проволочек. Мы выдаем клиенту все документы, но не можем гарантировать выдачу сертификата таможенными органами".

Представитель E&Y Azerbaijan также отметила, что в аэропорту сканируются все товары, независимо от их вида: "Как вы знаете, в аэропорту есть "зеленый" и "красный" коридор. Однако по непонятной причине работники аэропортов требуют проверять все грузы с помощью сканеров, установленных на переходе "красной линии".