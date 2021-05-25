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Джейхун Байрамов встретился с представителями Австрийско-Азербайджанской торговой палаты

Джейхун Байрамов встретился с представителями Австрийско-Азербайджанской торговой палаты В ходе рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с представителями Австрийско-Азербайджанской торговой палаты и Совета австрийско-азербайджанского сотрудничества
Бизнес
25 мая 2021 г. 23:24
Джейхун Байрамов встретился с представителями Австрийско-Азербайджанской торговой палаты

В ходе рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с представителями Австрийско-Азербайджанской торговой палаты и Совета австрийско-азербайджанского сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министр рассказал о новых реалиях в регионе после конфликта, восстановлении и реконструкции наших освобожденных территорий, создании "зеленой энергетической зоны" с применением новых технологий в этих сферах, о проектах "умном городе" и "умной деревни".

Была отмечена возможность участия австрийских компаний в этих проектах.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Avstriya Azərbaycan Ticarət Palatası nümayəndələri ilə görüşüb

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