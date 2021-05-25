Джейхун Байрамов встретился с представителями Австрийско-Азербайджанской торговой палаты

В ходе рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с представителями Австрийско-Азербайджанской торговой палаты и Совета австрийско-азербайджанского сотрудничества

В ходе рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с представителями Австрийско-Азербайджанской торговой палаты и Совета австрийско-азербайджанского сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министр рассказал о новых реалиях в регионе после конфликта, восстановлении и реконструкции наших освобожденных территорий, создании "зеленой энергетической зоны" с применением новых технологий в этих сферах, о проектах "умном городе" и "умной деревни".

Была отмечена возможность участия австрийских компаний в этих проектах.