В ходе рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с представителями Австрийско-Азербайджанской торговой палаты и Совета австрийско-азербайджанского сотрудничества.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД.
Министр рассказал о новых реалиях в регионе после конфликта, восстановлении и реконструкции наших освобожденных территорий, создании "зеленой энергетической зоны" с применением новых технологий в этих сферах, о проектах "умном городе" и "умной деревни".
Была отмечена возможность участия австрийских компаний в этих проектах.