Джаббаров: Номенклатура поставляемых в Турцию товаров резко возросла

Благодаря договору о преференциальной торговле, который был заключен с Турцией в начале 2020 года, номенклатура товаров, которая поставляется на турецкий рынок, резко выросла.

Благодаря договору о преференциальной торговле, который был заключен с Турцией в начале 2020 года, и развитию транспортной инфраструктуры, номенклатура товаров, которая поставляется на турецкий рынок, резко выросла.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров в интервью телеканалу CBC.

По его словам, Азербайджан заключает все большее количество торгово-экономических соглашений. "В начале прошлого года был заключен и соответственно вступил в силу договор о преференциальной торговле. Согласно ему номенклатура товаров, которая поставляется на турецкий, рынок резко выросла. Мы имеем достаточно внушительный рост объема местного экспорта именно благодаря тому, что ряд азербайджанских товаров теперь попадает на турецкий рынок с нулевой или же с минимальной таможенной пошлиной",- отметил он.

"Начиная с 2015 года, ненефтяной сектор Азербайджана растет быстрыми темпами, последние три года темпы роста выражаются двузначными цифрами. В 2021 году рост ненефтяной промышленности превысил 20%, что означает большее количество товаров, которые производятся и экспортируются. Рост ненефтяного эскпорта по результатам 11 месяцев 2021 года составляет 44% и, безусловно, промышленность играет тут ведущую роль",- заявил он.

Министр рассказал о больших инвестициях в транспортную и в логистическую инфраструктуру за последние два десятилетия. Как пояснил Джаббаров, это имеет объективный характер. С одной стороны Азербайджан не имеет выхода к открытому морю, с другой - составной частью политики по диверсификации экономики является развитие транспортно-логистического сектора.

"В этом отношении Зангезурский коридор играет уникальную роль. Это та точка, где мы видим пересечение как маршрута "Север-Юг", так и маршрута "Восток-Запад".

Министр обозначил, что, во-первых, здесь имеется в виду восстановление той инфраструктуры, которая существовала в период СССР, когда точка пересечения железных дорог между Ираном и Азербайджаном находилась в Нахчыване, в Джульфе.

"Даже сегодня, при отсутствии прямого железнодорожного движения, большой объем торговли по маршруту Север-Юг и обратно проходит через Азербайджан. Но новый коридор предоставит возможности для выхода отдельным провинциям Ирана, Турции и другим региональным странам к существующей транспортной инфраструктуре"- добавил Джаббаров.