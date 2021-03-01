Две японские корпорации оштрафованы за сговор при строительстве

Токийский окружной суд приговорил также участвовавшие в сговоре строительные корпорации "Обаяси" и "Симидзу" к штрафам

Токийский окружной суд оштрафовал в понедельник две ведущие корпорации строительного бизнеса Японии "Кадзима" и "Тайсэй" на 250 млн иен (более 2,3 млн долларов США) каждую за преступный сговор при получении гигантских заказов на сооружение скоростной трассы для поездов на магнитной подушке.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Kyodo , по этому же делу двое бывших высокопоставленных руководителей этих компаний приговорены каждый к году и шести месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения на три года,

В октябре 2018 года Токийский окружной суд приговорил также участвовавшие в сговоре строительные корпорации "Обаяси" и "Симидзу" к штрафам на общую сумму 380 млн иен (3,6 млн долларов США). Им грозит и дополнительный штраф на сумму более 40 млн долларов США за нарушение антимонопольного законодательства.

Следственные органы считают, что эти четыре корпорации проводили многочисленные закулисные консультации перед тендерами на получение заказов и сговаривались о том, как они будут распределены. Строительство трассы поездов на магнитной подушке "Маглев" между Токио и крупным городом Нагоя оценивается в сумму более 9 трлн иен (свыше 85 млрд долларов США).

Около 70% заказов, выделенных по состоянию на 2018 год, примерно в равной степени были распределены между четырьмя корпорациями, что, как полагают, было результатом сговора.

Строительство линии "Маглев" ведется с 2014 года. Трассу между Токио и крупным городом Нагоя предполагается завершить к 2027 году. Скорость поездов, летящих в магнитном желобе, может достигать 500 км/ч. Это позволит преодолеть трассу за 40 минут.