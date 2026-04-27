    Доходы Азербайджана от экспорта полиэтилена снизились на 16,5%

    Азербайджан в январе-марте 2026 года экспортировал 29 439 тонн первичного полиэтилена на сумму $28 млн 161 тыс.

    Как сообщает Report, со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 16,5% меньше и на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В отчетный период доля полиэтилена в экспорте ненефтяного сектора составила 3,3%, а в общем объеме экспорта страны – 0,5%.

    Напомним, что в январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $9 млрд 407 млн.

    $5 млрд 402 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $4 млрд 5 млн - на импорт. За год экспорт сократился на 15,4%, импорт - на 29,3%.

