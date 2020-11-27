Disney к 2021 году сократит 32 тыс. сотрудников

Компания The Walt Disney Company к марту следующего года сократит 32 тыс. сотрудников на фоне кризиса, вызванного пандемией.

Компания The Walt Disney Company к марту следующего года сократит 32 тыс. сотрудников на фоне кризиса, вызванного пандемией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание уточняет со ссылкой на источники, что сокращениям подвергнутся по большей части работники тематических парков, которые до начала пандемии приносили компании около трети всей выручки, а сейчас несут серьезные убытки. В сентябре руководство компании заявило о том, что уволены будут по меньшей мере 28 тыс. сотрудников. Из них большинство трудились неполный рабочий день. Как отмечает The Wall Street Journal

По итогам четвертого квартала финансового года, завершившегося 3 октября, The Walt Disney Company зафиксировала выручку в размере 14,7 млрд долларов США. Это на 23% ниже прошлогодних показателей, когда выручка компании составляла 19,1 млрд долларов США. В годовом исчислении выручка компании снизилась на 6%. Компания по итогам четвертого квартала зафиксировала убытки в размере 580 млн долларов США, хотя годом ранее была зарегистрирована прибыль в размере 1,2 млрд долларов США.