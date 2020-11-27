О нас
Report Georgia
Аудио новости

Disney к 2021 году сократит 32 тыс. сотрудников

Disney к 2021 году сократит 32 тыс. сотрудников Компания The Walt Disney Company к марту следующего года сократит 32 тыс. сотрудников на фоне кризиса, вызванного пандемией.
Бизнес
27 ноября 2020 г. 02:34
Disney к 2021 году сократит 32 тыс. сотрудников

Компания The Walt Disney Company к марту следующего года сократит 32 тыс. сотрудников на фоне кризиса, вызванного пандемией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание уточняет со ссылкой на источники, что сокращениям подвергнутся по большей части работники тематических парков, которые до начала пандемии приносили компании около трети всей выручки, а сейчас несут серьезные убытки. В сентябре руководство компании заявило о том, что уволены будут по меньшей мере 28 тыс. сотрудников. Из них большинство трудились неполный рабочий день. Как отмечает The Wall Street Journal

По итогам четвертого квартала финансового года, завершившегося 3 октября, The Walt Disney Company зафиксировала выручку в размере 14,7 млрд долларов США. Это на 23% ниже прошлогодних показателей, когда выручка компании составляла 19,1 млрд долларов США. В годовом исчислении выручка компании снизилась на 6%. Компания по итогам четвертого квартала зафиксировала убытки в размере 580 млн долларов США, хотя годом ранее была зарегистрирована прибыль в размере 1,2 млрд долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Французский автогигант закроет завод в Европе
Французский автогигант закроет завод в Европе
26 ноября 2020 г. 19:06
В Италии изготовили самую дорогую дамскую сумочку на планете
В Италии изготовили самую дорогую дамскую сумочку на планете
26 ноября 2020 г. 18:47
Азербайджан и Венгрия хотят увеличить взаимные инвестиции
Азербайджан и Венгрия хотят увеличить взаимные инвестиции
26 ноября 2020 г. 13:22
Азербайджан пригласил страны-члены ОЭС принять участие в проектах в Карабахе
ФотоАзербайджан пригласил страны-члены ОЭС принять участие в проектах в Карабахе
26 ноября 2020 г. 12:51
Disney сократит 32 тысячи сотрудников
Disney сократит 32 тысячи сотрудников
26 ноября 2020 г. 12:10
В США скончался экс-президент Всемирного банка
В США скончался экс-президент Всемирного банка
26 ноября 2020 г. 06:14
Украина продлила торговые санкции против России
Украина продлила торговые санкции против России
25 ноября 2020 г. 18:33
В Азербайджане и регионе впервые будет создан Тюркский торговый дом
В Азербайджане и регионе впервые будет создан Тюркский торговый дом
25 ноября 2020 г. 17:13
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
24 ноября 2020 г. 14:45
Маск обогнал Гейтса в списке богатейших людей мира
Маск обогнал Гейтса в списке богатейших людей мира
24 ноября 2020 г. 08:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi