Десять богатейших человек мира потеряли 23 млрд долларов за один день

Состояние выросло только у инвестора Уоррена Баффета, он находится на шестой строчке рейтинга

Состояние десяти богатейших людей мира за четверг упало почти на 23,5 миллиарда долларов США на фоне распродаж на фондовых рынках.

Как передает Report со ссылкой на Prime, это следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

Самые сильные потери из десятки понес глава Tesla Илон Маск — его капитал рухнул на 9,9 миллиарда долларов США, до 162,1 миллиарда долларов США, в итоге он снова ушел на третью строчку рейтинга Forbes. Второе место вернул себе самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно — его состояние сократилось на 525 миллионов долларов США до 162,6 миллиарда долларов США. На первом месте остается основатель Amazon Джефф Безос, но его состояние по итогам четверга тоже заметно упало — на 5,7 миллиарда долларов США, до 178,1 миллиарда долларов США. На четвертой и пятой строчке рейтинга находятся основатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 миллионов долларов США за стуки) и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (минус 1,9 миллиарда долларов США) соответственно.

Из десятки богатейших миллиардеров состояние выросло только у инвестора Уоррена Баффета — на 505 миллионов долларов США, он находится на шестой строчке рейтинга.

По данным рассчитываемого агентством BloomberBloomberg Billionaires Index (BBI), состояние десяти богатейших людей мира за понедельник уменьшилось на 26,5 миллиарда долларов США. Маск, по данным BBI, потерял за день 11,1 миллиарда долларов США, оставшись при этом на второй строчке рейтинга после Безоса. Третью строчку занимает Гейтс, четвертую и пятую — Арно и Цукерберг соответственно.

Падение состояния миллиардеров объяснимо распродажами на американских фондовых рынках. Биржи США упали по итогам четверга, NASDAQ рухнул на 3%. Падение индексов произошло на фоне роста доходности гособлигаций в свете инфляционных опасений, а также данных о неожиданном росте числа первичных заявок на пособие по безработице в стране. Акции Tesla в четверг упали в цене на 6,9% до 653,16 доллара США за бумагу.