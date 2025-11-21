Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Депутат: Предприниматели предлагают применять лимит в 400 тыс. манатов и к гибридному обороту

    Бизнес
    • 21 ноября, 2025
    • 12:22
    Депутат: Предприниматели предлагают применять лимит в 400 тыс. манатов и к гибридному обороту

    Азербайджанские предприниматели предлагают распространить новый лимит для плательщиков упрощенного налога также на гибридный оборот.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Азер Бадамов на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

    По его словам, в прошлом году депутаты уже поднимали вопрос о повышении порога для упрощенной системы налогообложения. В новом проекте предлагается увеличить лимит до 400 тысяч манатов. Однако, как отметил Бадамов, предприниматели обращаются с просьбой применять этот лимит и к гибридному обороту.

    "Если это возможно, прошу учесть данный момент", - подчеркнул он.

    Депутат добавил, что изменения имеют стратегическое значение с точки зрения увеличения доли ненефтяного сектора.

    По мнению парламентария, сохранение ряда льгот для малого и среднего бизнеса, стимулирование безналичного оборота и упрощение налогового администрирования будут способствовать улучшению условий ведения бизнеса. Постепенная отмена льгот по подоходному налогу создает возможности для адаптации как работников, так и работодателей, что важно для поддержания социально-экономической стабильности.

    Deputat: "Sahibkarlar yeni sadələşdirilmiş vergi limitinin hibrid dövriyyəyə də tətbiqini istəyir"

    Лента новостей