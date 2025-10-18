Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Deloitte: В бизнес-среде Азербайджана наблюдается положительная динамика доходов

    Бизнес
    • 18 октября, 2025
    • 12:56
    Deloitte: В бизнес-среде Азербайджана наблюдается положительная динамика доходов

    В Азербайджане отмечается положительная динамика в бизнес-среде, особенно с точки зрения роста доходов и отраслевого разнообразия.

    Как сообщает Report, об этом говорится в девятом макроэкономическом отчете компании Deloitte под названием "Бизнес-перспективы в Азербайджане".

    Согласно "Опросу делового доверия" 2024 года, 28% участников работают в банковском и финансовом секторе, по 15% - в торговле и транспортно-логистических услугах. В сравнении с предыдущими годами, увеличилось число участников из сферы строительства (8%), сельского хозяйства (3%), горнодобывающей промышленности и металлургии (3%), а также других отраслей (10%).

    По финансовым показателям, 38% компаний сообщили о годовом доходе менее 5 млн манатов. Компании с доходом 10-100 млн и 100-500 млн манатов составили по 15%. В 2023 году этот показатель был 44%. Компании с доходом от 500 млн до 1 млрд и выше составили 10%.

    Deloitte опрос бизнес-среда
    "Deloitte": Azərbaycanda biznes mühitində sektor müxtəlifliyi baxımından müsbət dinamika müşahidə olunur

    Последние новости

    13:52

    Мирзоян: Надеемся на прогресс в установлении дипотношений с Турцией в ближайшие месяцы

    В регионе
    13:46

    Deloitte: Бизнес-среда в Азербайджане остается стабильной

    Бизнес
    13:26
    Фото

    В Гяндже состоялось открытие музея сражений при Чанаккале

    Kультурная политика
    13:04

    Министерство национальной обороны Турции: Мы всегда будем рядом с Азербайджаном

    В регионе
    12:59

    МИД Турции поздравил Азербайджан

    Внешняя политика
    12:56

    Deloitte: В бизнес-среде Азербайджана наблюдается положительная динамика доходов

    Бизнес
    12:54

    ЦИК Армении: Политсилы не ограничены в агитации до начала предвыборной кампании

    В регионе
    12:52

    Посольство ФРГ поделилось постом в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана

    Внешняя политика
    12:41

    Прогноз погоды на воскресенье

    Экология
    Лента новостей