Deloitte: В бизнес-среде Азербайджана наблюдается положительная динамика доходов

В Азербайджане отмечается положительная динамика в бизнес-среде, особенно с точки зрения роста доходов и отраслевого разнообразия.

Как сообщает Report, об этом говорится в девятом макроэкономическом отчете компании Deloitte под названием "Бизнес-перспективы в Азербайджане".

Согласно "Опросу делового доверия" 2024 года, 28% участников работают в банковском и финансовом секторе, по 15% - в торговле и транспортно-логистических услугах. В сравнении с предыдущими годами, увеличилось число участников из сферы строительства (8%), сельского хозяйства (3%), горнодобывающей промышленности и металлургии (3%), а также других отраслей (10%).

По финансовым показателям, 38% компаний сообщили о годовом доходе менее 5 млн манатов. Компании с доходом 10-100 млн и 100-500 млн манатов составили по 15%. В 2023 году этот показатель был 44%. Компании с доходом от 500 млн до 1 млрд и выше составили 10%.