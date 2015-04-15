Сари. 15 апреля. REPORT.AZ/ Делегация предпринимателей Мазандарана посетит Азербайджан. Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Организации промышленности, рудников и торговли Мазандарана Мухаммед Мухаммади Омрар находящимся с визитом в провинции Мазандаран азербайджанским журналистам.

По его словам, в настоящее время идет подготовка к визиту: "Надеюсь, что визит будет осуществлен в течение ближайших двух месяцев. Основная цель визита - найти пути для сотрудничества в области торговли, туризма, рыболовства и т.п. Мы заинтересованы в торговом обмене. В настоящее время наш товарооборот составляет 120 млн. долларов, из них продукция на сумму 60 млн. долларов была экспортирована по морскому, остальная часть - по сухопутному пути. В то же время, мы заинтересованы экспортировать продукцию через Азербайджан в Россию и другие страны, однако у нас имеются проблемы, связанные с транзитом".